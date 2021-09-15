Тренер "Бенфики" сравнил "Спартак" и киевское "Динамо"

Фото: инстаграм Жорже Жозеша/Автор неизвестен

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жорже Жозеш сравнил московский "Спартак" и киевское "Динамо".

"Обе команды довольно качественные, это сильные соперники. Возможно, "Динамо" лучше подготовлено тактически, в смысле коллективной игры. Но в обоих случаях можно сказать, что нам пришлось непросто в матчах с этими соперниками", - приводит слова Жезуша официальный сайт "Динамо".

Напомним, что "Бенфика" прошла "Спартак" в 3-м раунде квалификации Лиги Чемпионов. Португальцы победили в обоих матчах со счетом 2:0. С "Динамо" лиссабонцы сыграли вничью 0:0 в матче 1-го тура группового этапа.

Не пропустите: Фото офсайда, из-за которого не был засчитан гол киевского "Динамо" в матче с "Бенфикой". | http://soccernews.ru