Тренер "Бенфики" высказался об ответной игре с "Ливерпулем"

Фото: твиттер "Бенфики"\Автор неизвестен

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Нелсон Вериссиму прокомментировал ничью с "Ливерпулем" (3:3) в ответном матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что в первой встрече "орлы" уступили со счетом 1:3.

"Знали, что нам предстоит трудная миссия против одной из лучших команд в мире. Мы всегда должны быть лучшей версией себя. Это был отличный европейский вечер футбола против замечательной команды.

Конечно, нам грустно, что мы не смогли победить, но команда сыграла хорошо", – сказал Вериссиму.

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