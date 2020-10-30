Тренер "Бенфики": "Я не хочу, чтобы моя команда выглядела как нынешняя "Барселона"

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Тренер "Бенфики": "Я не хочу, чтобы моя команда выглядела как нынешняя "Барселона"

Наставник "Бенфики" Жорже Жезуш призвал не сравнивать его команду с "Барселоной".

"Я бы не сказал, что "Бенфика" похожа на нынешнюю "Барсу", и я не хочу, чтобы мы выглядели так. Та "Барса", что была несколько лет назад - это да. А у нынешней команды нет ничего", - приводит слова Жезуша AS.

"Бенфика" лидирует в чемпионате Португалии, набрав 15 очков в 5 турах. У "Барселоны" 7 баллов в 5 играх и 12-е место в турнирной таблице Примеры.

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