Тренер "Бернли": "Гей-футболист в раздевалке - это не проблема"

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Тренер "Бернли": "Гей-футболист в раздевалке - это не проблема"
Главный тренер "Бернли" Шон Дайч прокомментировал информацию о том, что звездный футболист английской Премьер-лиги может сделать каминг-аут.

"Гомосексуализм не означает, что ты не можешь быть хорошим игроком. Вы не задумывались над тем, что они не хотят, чтобы о них узнали? Они не могут хотеть этого. Но в раздевалке моей команды это не было бы проблемой", - приводит слова Дайча Goal.

Ранее сообщалось, что футболист хочет признаться в своей гомосексуальности, но ему не разрешает клуб, который обеспокоен вероятной негативной реакцией фанатов на такую новость.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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