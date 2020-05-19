Тренер "Бернли" заразился коронавирусом

Теги бернли

Тренер "Бернли" заразился коронавирусом

Помощник главного тренера "Бернли" Айан Воан сдал положительный тест на Covid-19. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Болезнь у специалиста никак не проявлялась. Ближайшие дни тренер проведет на самоизоляции дома, но будет поддерживать связь с клубом.

"Бернли" отметил, что все тренеры и футболисты клуба прошли медицинское обследование.

Напомним, в АПЛ было выявлено 6 случаев заражения коронавируса.

Не пропустите: "Ливерпуль" - первый клуб АПЛ, возобновивший тренировки на базе| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У еще одного игрока "Динамо" подозрение на коронавирус

У еще одного игрока "Динамо" подозрение на коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов