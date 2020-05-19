Тренер "Бернли" заразился коронавирусом

Помощник главного тренера "Бернли" Айан Воан сдал положительный тест на Covid-19. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Болезнь у специалиста никак не проявлялась. Ближайшие дни тренер проведет на самоизоляции дома, но будет поддерживать связь с клубом.

"Бернли" отметил, что все тренеры и футболисты клуба прошли медицинское обследование.

Напомним, в АПЛ было выявлено 6 случаев заражения коронавируса.

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