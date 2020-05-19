Тренер "Бернли" заразился коронавирусом
Помощник главного тренера "Бернли" Айан Воан сдал положительный тест на Covid-19. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.
Болезнь у специалиста никак не проявлялась. Ближайшие дни тренер проведет на самоизоляции дома, но будет поддерживать связь с клубом.
"Бернли" отметил, что все тренеры и футболисты клуба прошли медицинское обследование.
Напомним, в АПЛ было выявлено 6 случаев заражения коронавируса.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
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|12
|Саутгемптон
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|Норвич Сити
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