Тренер "Бетиса": "Не могу просить купить мне Месси или Роналду"
Новый главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини поделился мнением о трансферных планах севильского клуба.
"Усиление состава - это совместная работа всего клуба. Тренер высказывает свои пожелания, руководство и скауты обсуждают разные варианты. Бюджеты у клубов разные, поэтому я не просить купить мне Месси или Роналду. Но нам нужно максимально усилить состав", - приводит слова Пеллегрини AS.
Напомним, что Пеллегрини ранее работал в чемпионате Испании с "Вальядолидом", "Реалом" и "Малагой".
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