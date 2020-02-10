Тренер "Бетиса" недоволен судейством в матче с "Барселоной"

Наставник "Бетиса" Руби считает, что судейская бригада допустила ошибку в пользу "Барселоны" во время очного матча команд в 23-м туре Примеры.

"Во втором тайме "Барса" была сильнее, поэтому результат, пожалуй, справедлив. Мы играли против отличной команды, которая заставляет платить за ошибки. Но есть моменты, которые меня расстраивают больше, чем результат. Как, к примеру, Роберто избежал второго предупреждения за эпизод с Аленьей?" - цитирует Руби Mundo Deportivo.

По мнению бывшего арбитра Оливера Андухара, Роберто действительно нужно было удалять ещё в первом тайме, однако он указал и на судейские ошибки в пользу "Бетиса", в частности, неназначенный пенальти за фол на Лионеле Месси.

Напомним, что в итоге "Барса" победила со счётом 3:2.

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