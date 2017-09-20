Тренер "Бетиса": "Нынешний "Реал" вполне можно сравнивать с лучшей "Барселоной" Гвардиолы"

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Тренер "Бетиса": "Нынешний "Реал" вполне можно сравнивать с лучшей "Барселоной" Гвардиолы"

Наставник "Бетиса" Кике Сетьен в преддверии матча с "Реалом" поделился мнением о мадридском клубе.

"Думаю, Мадрид играет на таком уровне, что его вполне можно сравнивать с лучшей "Барселоной" Гвардиолы. У них есть те же необходимые качества, а в дополнение - физическая сила, которая была не у каждого футболиста команды Гвардиолы.

Как они контролируют мяч, комбинируют и двигают его - наслаждаюсь, наблюдая за их игрой и учась у них" - приводит слова Сетьена Football Espana.

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