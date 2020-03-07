Тренер "Бетиса" пообещал создать проблемы "Реалу"

Наставник "Бетиса" Руби высказался в преддверии матча 27-го тура Примеры против мадридского "Реала".

"Сейчас у нас не лучший период, поскольку безвыигрышная серия затянулась. Но в команде заметно единение. "Реал" - очень сильный соперник, но любой матч можно выиграть, если грамотно действовать. Вы увидите "Бетис", который создаст много проблем "Реалу". Они не непобедимы, а мы знаем свои сильные стороны", - приводит слова Руби Marca.

Матч "Бетис" - "Реал" состоится в воскресенье, 8 марта, в 23:00 по московскому времени.

В последний раз севильская команда побеждала 19 января и с тех пор не может выиграть в семи встречах подряд.

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