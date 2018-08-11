Тренер "Бордо" подтвердил интерес к Дзюбе

Главный тренер "Бордо" Густаво Пойет подтвердил интерес к нападающему "Зенита" Артёму Дзюбе.

"Мы пытались заполучить Дзюбу, но ничего не вышло. Сейчас уже будет трудно это сделать. Насколько велика вероятность его перехода? Я не знаю. Сложно сказать" - сказал Пойет.

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