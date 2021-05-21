Тренер "Боруссии" Д Терзич привлёк внимание трёх клубов АПЛ

Фото твиттер Кубка Германии

Наставник дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич может продолжить карьеру в Англии.

По информации Bild, летом немецкого специалиста могут пригласить в "Тоттенхэм", "Ньюкасл" или "Кристал Пэлас".

38-летний Терзич возглавляет "Боруссию" с декабря 2020 года и уже выиграл с командой Кубок Германии, а также обеспечил ей место в топ-4 Бундеслиги по итогам сезона.

Однако клуб уже договорился с тренером "Боруссии" из Менхенгладбаха Марко Розе, который примет "шмелей" в июле.

Не пропустите: "Тоттенхэм" может пригласить Гаттузо. | http://soccernews.ru