Тренер "Боруссии" Д Терзич привлёк внимание трёх клубов АПЛ

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Тренер "Боруссии" Д Терзич привлёк внимание трёх клубов АПЛ

Фото твиттер Кубка Германии

Наставник дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич может продолжить карьеру в Англии.

По информации Bild, летом немецкого специалиста могут пригласить в "Тоттенхэм", "Ньюкасл" или "Кристал Пэлас".

38-летний Терзич возглавляет "Боруссию" с декабря 2020 года и уже выиграл с командой Кубок Германии, а также обеспечил ей место в топ-4 Бундеслиги по итогам сезона.

Однако клуб уже договорился с тренером "Боруссии" из Менхенгладбаха Марко Розе, который примет "шмелей" в июле.

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