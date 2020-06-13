Тренер "Боруссии" Фавр травмировался при праздновании гола

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Тренер "Боруссии" Фавр травмировался при праздновании гола

Наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр травмировался при праздновании гола своей команды.

62-летний швейцарец прыгал от радости, после чего резко схватился за ногу. Хромая, Фавр пошел к скамейке запасных.

Напомним, что "Боруссия" с помощью гола Холанда в компенсированное время обыграла "Фортуну" (1:0).

После 31 тура "Боруссия" идет в Бундеслиге на втором месте, отставая от "Баварии" на 4 очка.

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