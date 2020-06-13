Тренер "Боруссии" Фавр травмировался при праздновании гола
Наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр травмировался при праздновании гола своей команды.
62-летний швейцарец прыгал от радости, после чего резко схватился за ногу. Хромая, Фавр пошел к скамейке запасных.
Напомним, что "Боруссия" с помощью гола Холанда в компенсированное время обыграла "Фортуну" (1:0).
После 31 тура "Боруссия" идет в Бундеслиге на втором месте, отставая от "Баварии" на 4 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|73
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|31
|46
|7
|Хоффенхайм
|31
|43
|8
|Фрайбург
|31
|42
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|10
|Герта
|31
|38
|11
|Шальке
|30
|38
|12
|Кельн
|31
|35
|13
|Унион Берлин
|31
|35
|14
|Аугсбург
|30
|32
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|31
|28
|18
|Падерборн
|31
|20