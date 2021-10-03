Тренер "Боруссии": "Холанд сказал, что не может даже ходить"

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Тренер "Боруссии": "Холанд сказал, что не может даже ходить"Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Главный тренер "Боруссии" Дортмунд Марко Розе рассказал о травме норвежского форварда команды Эрлинга Холанда.

"Разрушать чьи-то надежды – не моя работа. Все, о чем я могу вам рассказать, – это статус-кво. Эрлинг уже несколько дней пытается играть. Кто знает его, тот понимает, что он всегда хочет играть.

Он не смог выйти на матч Лиги чемпионов. Это началось в Гладбахе, сегодня тоже ничего не вышло. И он своевременно сказал мне: "Тренер, я бы хотел сыграть, но я не могу двигаться так, как хотел бы. Я не могу даже ходить".

Это тот статус-кво, с которым мы работаем. Я думаю, будет умно, если мы прекратим спекулировать. Я понимаю Норвежскую федерацию футбола. Холанд – человек, а не машина. Если что-то идет не так, то это идет не так. Мы должны сделать так, чтобы он был здоров и для "Боруссии", и для Норвежской федерации футбола.

Мы провели без него два матча, и на данный момент для сборной Норвегии все выглядит не очень хорошо. Это то, о чем говорит Эрлинг. Мы должны ослабить давление. Не стоит спрашивать о его состоянии каждый день. Мы должны дать ему восстановиться", – сказал Розе.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд сыграл пять матчей, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи.

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