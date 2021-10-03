Тренер "Боруссии": "Холанд сказал, что не может даже ходить"
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Главный тренер "Боруссии" Дортмунд Марко Розе рассказал о травме норвежского форварда команды Эрлинга Холанда.
"Разрушать чьи-то надежды – не моя работа. Все, о чем я могу вам рассказать, – это статус-кво. Эрлинг уже несколько дней пытается играть. Кто знает его, тот понимает, что он всегда хочет играть.
Он не смог выйти на матч Лиги чемпионов. Это началось в Гладбахе, сегодня тоже ничего не вышло. И он своевременно сказал мне: "Тренер, я бы хотел сыграть, но я не могу двигаться так, как хотел бы. Я не могу даже ходить".
Это тот статус-кво, с которым мы работаем. Я думаю, будет умно, если мы прекратим спекулировать. Я понимаю Норвежскую федерацию футбола. Холанд – человек, а не машина. Если что-то идет не так, то это идет не так. Мы должны сделать так, чтобы он был здоров и для "Боруссии", и для Норвежской федерации футбола.
Мы провели без него два матча, и на данный момент для сборной Норвегии все выглядит не очень хорошо. Это то, о чем говорит Эрлинг. Мы должны ослабить давление. Не стоит спрашивать о его состоянии каждый день. Мы должны дать ему восстановиться", – сказал Розе.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд сыграл пять матчей, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи.
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|Команда
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|32
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|РБ Лейпциг
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|Байер Леверкузен
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
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|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
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|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
|32
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|15
|Майнц 05
|32
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|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
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|Падерборн
|32
|20