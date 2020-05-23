Тренер "Боруссии" объяснил, почему Гётце мало играет

Наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр рассказал, почему полузащитник команды Марио Гётце получает мало игровой практики.

"Сейчас мы используем схему "3-4-3". Мы общались с Гётце и пришли к выводу, что эта система ему не подходит. Нужно говорить об этом прямо. Но у нас впереди ещё много матчей, поэтому мы должны рассчитывать на всех игроков", - приводит слова Фавра Goal.com.

В текущем сезоне 27-летний Гётце провёл за "шмелей" 20 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Контракт хавбека с "Боруссией" истекает грядущим летом и он с высокой долей вероятности покинет клуб.

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