Тренер "Боруссии" объяснил, почему Гётце мало играет
Наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр рассказал, почему полузащитник команды Марио Гётце получает мало игровой практики.
"Сейчас мы используем схему "3-4-3". Мы общались с Гётце и пришли к выводу, что эта система ему не подходит. Нужно говорить об этом прямо. Но у нас впереди ещё много матчей, поэтому мы должны рассчитывать на всех игроков", - приводит слова Фавра Goal.com.
В текущем сезоне 27-летний Гётце провёл за "шмелей" 20 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Контракт хавбека с "Боруссией" истекает грядущим летом и он с высокой долей вероятности покинет клуб.
Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с ветераном клуба. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|2
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|Боруссия Менхенгладбах
|26
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|4
|РБ Лейпциг
|26
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|Байер Леверкузен
|26
|50
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
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|9
|Хоффенхайм
|26
|35
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|Герта
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|Кельн
|26
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|12
|Унион Берлин
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|Айнтрахт Франкфурт
|25
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|Аугсбург
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|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|25
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|Падерборн
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|17