Тренер "Боруссии" оценил шансы Хуммельса, Витселя и Санчо сыграть против "Баварии"

Наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр рассказал о готовности нескольких игроков своей команды к участию в матче 28-го тура Бундеслиги против "Баварии".

"Не могу сказать наверняка, но Хуммельс сыграет с вероятностью 99 процентов. Витсель начал тренироваться с командой в воскресенье. Думаю, он сможет выйти на поле. Что касается Санчо, то он отстаёт от команды, поскольку тренируется с нами только 10 дней. Посмотрим, выйдет ли он с первых минут", - приводит слова Фавра Eurosport.

Напомним, что матч "Боруссия" - "Бавария" состоится сегодня в 19:30 по московскому времени. Перед очной встречей "ротен" опережают соперника в турнирной таблице на 4 очка.

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