Тренер "Боруссии" оценил шансы Хуммельса, Витселя и Санчо сыграть против "Баварии"
Наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр рассказал о готовности нескольких игроков своей команды к участию в матче 28-го тура Бундеслиги против "Баварии".
"Не могу сказать наверняка, но Хуммельс сыграет с вероятностью 99 процентов. Витсель начал тренироваться с командой в воскресенье. Думаю, он сможет выйти на поле. Что касается Санчо, то он отстаёт от команды, поскольку тренируется с нами только 10 дней. Посмотрим, выйдет ли он с первых минут", - приводит слова Фавра Eurosport.
Напомним, что матч "Боруссия" - "Бавария" состоится сегодня в 19:30 по московскому времени. Перед очной встречей "ротен" опережают соперника в турнирной таблице на 4 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|2
|Боруссия Дортмунд
|27
|57
|3
|РБ Лейпциг
|27
|54
|4
|Байер Леверкузен
|27
|53
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|52
|6
|Вольфсбург
|27
|39
|7
|Фрайбург
|27
|37
|8
|Шальке
|27
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Кельн
|27
|34
|11
|Герта
|27
|34
|12
|Аугсбург
|27
|30
|13
|Унион Берлин
|27
|30
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|28
|15
|Майнц 05
|27
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|24
|17
|Вердер Бремен
|26
|21
|18
|Падерборн
|27
|18