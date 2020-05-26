Тренер "Боруссии" оценил шансы Хуммельса, Витселя и Санчо сыграть против "Баварии"

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундлюсьен фаврматс хуммельсаксель витсельджейдон санчо

Тренер "Боруссии" оценил шансы Хуммельса, Витселя и Санчо сыграть против "Баварии"

Наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр рассказал о готовности нескольких игроков своей команды к участию в матче 28-го тура Бундеслиги против "Баварии".

"Не могу сказать наверняка, но Хуммельс сыграет с вероятностью 99 процентов. Витсель начал тренироваться с командой в воскресенье. Думаю, он сможет выйти на поле. Что касается Санчо, то он отстаёт от команды, поскольку тренируется с нами только 10 дней. Посмотрим, выйдет ли он с первых минут", - приводит слова Фавра Eurosport.

Напомним, что матч "Боруссия" - "Бавария" состоится сегодня в 19:30 по московскому времени. Перед очной встречей "ротен" опережают соперника в турнирной таблице на 4 очка.

Не пропустите: Алькантара пропустит матч с "Боруссией" из-за травмы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Аршавин оказался на месте обрушения четырёх балконов в Санкт-Петербурге

Аршавин оказался на месте обрушения четырёх балконов в Санкт-Петербурге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 27 61
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 27 57
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 27 54
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 27 53
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 27 52
6 Вольфсбург Вольфсбург 27 39
7 Фрайбург Фрайбург 27 37
8 Шальке Шальке 27 37
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 27 36
10 Кельн Кельн 27 34
11 Герта Герта 27 34
12 Аугсбург Аугсбург 27 30
13 Унион Берлин Унион Берлин 27 30
14 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 26 28
15 Майнц 05 Майнц 05 27 27
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 27 24
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 26 21
18 Падерборн Падерборн 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов