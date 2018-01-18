Тренер "Боруссии": "Ярмоленко играет так, как нужно команде"
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штегер похвалил украинского вингера Андрея Ярмоленко.
"Ярмоленко в любых ситуациях сохраняет позитивный настрой. Мне нравится, что он играет так, как нужно команде. Впрочем в последнем матче с "Вольфсбургом" (0:0) он не реализовал свои моменты", - приводит слова Штегера Sport1.de.
В этом сезоне 28-летний Ярмоленко провел за "Боруссию" 22 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|18
|44
|2
|РБ Лейпциг
|18
|31
|3
|Шальке
|18
|30
|4
|Боруссия Дортмунд
|18
|29
|5
|Байер Леверкузен
|18
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|28
|7
|Аугсбург
|18
|27
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|27
|10
|Ганновер 96
|18
|26
|11
|Герта
|18
|24
|12
|Вольфсбург
|18
|20
|13
|Штутгарт
|18
|20
|14
|Фрайбург
|18
|20
|15
|Майнц 05
|18
|17
|16
|Вердер Бремен
|18
|16
|17
|Гамбург
|18
|15
|18
|Кельн
|18
|9