Тренер "Боруссии": "Ярмоленко играет так, как нужно команде"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штегер похвалил украинского вингера Андрея Ярмоленко.

"Ярмоленко в любых ситуациях сохраняет позитивный настрой. Мне нравится, что он играет так, как нужно команде. Впрочем в последнем матче с "Вольфсбургом" (0:0) он не реализовал свои моменты", - приводит слова Штегера Sport1.de.

В этом сезоне 28-летний Ярмоленко провел за "Боруссию" 22 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

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