Тренер "Браги" назвал самую сильную сторону "Спартака"

Наставник "Браги" Рикарду Са Пинту поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против московского "Спартака".

"Спартак" - это сбалансированная команда, как в атаке, так и в защите. У них много качественных и опытных футболистов. Самая сильная сторона - контратаки и быстрые атаки. Это команда, которая ждёт ошибки противника.

При этом "Спартак" играет достаточно просто, часто начиная атаки от вратаря, играя на подборе и продвигаясь дальше. Мы должны быть очень организованы и внимательны в обороне. Шюррле, Понсе - это очень хорошие игроки. На поле выйдут две хорошие команды. Мы хотим пройти дальше", - сказал Пинту.

Напомним, что матч "Брага" - "Спартак" состоится в четверг, 22 августа, в 21:45 по московскому времени.

Ответная встреча пройдёт 29 августа в Москве. Победитель пары получит путёвку в групповой этап Лиги Европы.

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