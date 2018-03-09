Тренер "Брайтона" Хьютон - лучший в АПЛ в феврале

Лучшим тренером Премьер-лиги по итогам февраля стал наставник "Брайтона" Крис Хьютон, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист получил эту награду впервые в карьере.

В феврале "Брайтон" под его руководством обыграл "Вест Хэм" (3:1) и "Суонси" (4:1), а также сыграл вничью со "Сток Сити" (1:1) и поднялся на 10-е место в АПЛ.

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