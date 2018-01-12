Тренер "Брайтона": "Переход Зе Луиша? Это слухи"



Главный тренер "Брайтона" Крис Хьютон прокомментировал информацию о том, что его команда интересуется нападающим "Спартака" Зе Луишом.

"Все это не более, чем слухи. Впрочем мы постоянно думаем об усилении команды. Скауты все время находятся в поиски потенциальных кандидатов. Всегда хочется найти самое оптимальное решение и мы усердно работаем над этим. На данный момент у нас нет никаких договоренностей ни по одному футболисту", - приводит слова Хьютона Eastbourne Herald.

Ранее сообщалось, что "Брайтон" готов заплатить за 26-летнего Зе Луиша 20 миллионов евро.

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