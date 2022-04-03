Тренер "Брентфорда" прокомментировал разгром "Челси"

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Тренер "Брентфорда" прокомментировал разгром "Челси"

Фото: твиттер "Брентфорда"\Автор неизвестен

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк прокомментировал разгромную победу над лондонским "Челси" (4:1) в матче 31-го тура АПЛ.

"Я все еще щипаю себя чтобы убедиться, что это не сон. Я сказал на предматчевой пресс-конференции, что если мы обыграем их, это будет лучший результат в сезоне, и мы добились его.

Может, мы не наиграли на 4:1, но полностью заслужили победу. Это была отличная игра, я очень горжусь ей. В футболе много боли, поэтому важно, чтобы болельщики насладились этим результатом", - сказал датский специалист.

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