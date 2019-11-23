Тренер "Брешии" сделал заявление о конфликте с Балотелли
Наставник "Брешии" Фабио Гроссо высказался по поводу разногласий с нападающим своей команды Марио Балотелли.
Напомним, что в четверг тренер выгнал футболиста с тренировки из-за его наплевательского отношения к занятию.
"Я принял такое решение без всякого сомнения. Когда вижу на тренировке, что кто-то работает не так, как мне хочется, то предпочитаю отстранить игрока от занятия. Не хочу преувеличивать или умалять того, что произошло. Он должен сам в себе разобраться. Я, в свою очередь, как и говорил ранее, действительно хочу максимально использовать его лучшие качества", - приводит слова Гроссо сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Не пропустите: "Галатасарай" нацелился на Балотелли. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Что посмотреть на выходных в европейских лигах? Выделяем 4 самые интересные поединки
-
Хавбек "Челси" танцевал полуголым в обнимку с мужчиной
-
У экс-тренера "Реала" диагностирован рак кожи
-
Чалов зимой может перейти в "Челси"
-
"Кальяри" удивляет футбольную Италию! У него самое сильное центральное звено в лиге, интересный тренер и высокое место в таблице
Лента новостей
-
Малком оценил перспективы "Зенита" выйти в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Семак подвёл итоги матча с "Рубином"
-
Моуринью прокомментировал ситуацию с Эриксеном
-
"Зенит" одержал непростую победу над "Рубином"
-
"Тоттенхэм" может сохранить одного из лидеров благодаря Моуринью
-
"Рубин" забил первый гол за 1,5 месяца
-
Месси рассказал, какой из "Золотых мячей" для него самый особенный
-
Тренер "Брешии" сделал заявление о конфликте с Балотелли
-
Малком: "Фанаты "Барселоны" просят меня вернуться"
-
Шалимов прокомментировал победу над "Оренбургом"
-
Тренер "Оренбурга" снова раскритиковал судейство в РПЛ
-
Суарес рассказал об отношениях с Гризманном
-
1
"Ювентус" хочет усилиться защитником "Челси"
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется игроком сборной Бразилии
-
"Тамбов" определился с главным тренером до конца сезона
-
1
"Ахмат" переиграл "Оренбург" в гостевом матче 17-го тура РПЛ
-
"Галатасарай" нацелился на Балотелли
-
Крыховяк и Щесны потроллили друг друга в инстаграме
-
Что посмотреть на выходных в европейских лигах? Выделяем 4 самые интересные поединки
-
1
СМИ узнали планы "Милана" касательно подписания Ибрагимовича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7