Тренер "Брешии" сделал заявление о конфликте с Балотелли

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Тренер "Брешии" сделал заявление о конфликте с Балотелли

Наставник "Брешии" Фабио Гроссо высказался по поводу разногласий с нападающим своей команды Марио Балотелли.

Напомним, что в четверг тренер выгнал футболиста с тренировки из-за его наплевательского отношения к занятию.

"Я принял такое решение без всякого сомнения. Когда вижу на тренировке, что кто-то работает не так, как мне хочется, то предпочитаю отстранить игрока от занятия. Не хочу преувеличивать или умалять того, что произошло. Он должен сам в себе разобраться. Я, в свою очередь, как и говорил ранее, действительно хочу максимально использовать его лучшие качества", - приводит слова Гроссо сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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