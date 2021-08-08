Тренер "Бреста": "Месси меня возбуждает"

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Наставник "Бреста" Мишель Тер-Закарян высказался о грядущем переходе Лионеля Месси в ПСЖ.

"У нас дерьмовая лига, однако, если привлечем такого игрока, это будет исключительным событием. Месси меня возбуждает", - приводит слова Тер-Закаряна RMC Sport.

Напомним, что "Барселона" не смогла продлить контракт с Месси и он покинул клуб свободным агентом.

Ранее сообщалось, что презентация Месси в ПСЖ пройдет на следующей неделе.

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