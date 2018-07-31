Тренер "Челси" принял важное решение по Батшуайи

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Тренер "Челси" принял важное решение по Батшуайи

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри намерен сохранить в составе бельгийского нападающего Миши Батшуайи, сообщает RMC.

По сведениям издания, наставник лондонского клуба рассчитывает на футболиста в новом сезоне и не собирается с ним расставаться.

Напомним, что во второй половине прошлого сезона 24-летний Батшуайи выступал за дортмундскую "Боруссию" на правах аренды, провел за клуб 14 матчей и забил 9 голов.

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