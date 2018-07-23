Тренер "Челси" принял важное решение по Виллиану

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Тренер "Челси" принял важное решение по Виллиану

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не хочет терять бразильского полузащитника Виллиана, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, руководство клуба пойдет на встречу пожеланию тренера и предложит футболисту продлить контракт. Ранее Виллиан хотел покинуть клуб из-за конфликта с бывшим наставником Антонио Конте, но теперь может передумать.

Напомним, что "Барселона" предложила за 29-летнего Виллиана 72 миллиона евро. Также хавбеком интересуется "Манчестер Юнайтед".

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