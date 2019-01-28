Тренер "Челси" прокомментировал дебют Игуаина
Тренер лондонского "Челси" Джанфранко Дзола прокомментировал дебют нападающего Гонсало Игуаина в составе "синих".
Напомним, что аргентинский бомбардир провёл на поле более 80 минут в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Шеффилд Уэнсдей".
"Это его первая игра, поэтому, нет сомнений, что он покажет больше. В первом тайме Игуаин совершил несколько великолепных открываний и был близок к опасным моментам. Лично я доволен его игрой, лучше будет только после того, как Гонсало обретёт взаимопонимание с партнёрами. Над этим нам предстоит работать" - приводит слова Дзолы официальный сайт клуба.
Напомним, что "Челси" арендовал Игуаина у "Ювентуса" до лета 2019 года за 9 миллионов евро с правом последующего выкупа или продления аренды.
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