Тренер "Челси" сделал громкое заявление об уровне Азара

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Тренер "Челси" сделал громкое заявление об уровне Азара

Итальянский наставник Маурицио Сарри, недавно возглавивший "Челси", рассказал, что он думает о бельгийского полузащитнике команды Эдене Азаре.

"Азар является игроком высокого уровня. Я считаю, что он входит в двойку или тройку лучших игроков Европы. Будет здорово поработать с ним. Надеюсь, что я смогу помочь ему добиться прогресса в своей игре. Но это будет сложно, так как Азар играет просто блестяще", - приводит слова Сарри Goal.com.

В минувшем сезоне 27-летний Азар провел за "Челси" 52 матча, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

Напомним, что Азаром интересуются "Реал" и "Барселона", но лондонский клуб не намерен с ним расставаться менее, чем за 200 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" договорился с Азаром. | http://soccernews.ru

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