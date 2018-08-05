Тренер "Челси" сделал важное заявление после поражения от "Манчестер Сити"



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри оценил поражение своей команды от "Манчестер Сити" (0:2) в матче за Суперкубок Англии.

"На сегодняшний день между "Челси" и "Манчестер Сити" существует определенная разница. В первом тайме мы выглядели неплохо, однако после перерыва команды заметно различались с точки зрения физической готовности.

Мы проводим крайне необычную предсезонную подготовку и должны еще много работать. Я прибыл в клуб три недели назад и до сих пор еще не виделся с шестью игроками, поэтому здесь возникают определенные сложности.

Все зависит от меня и от футболистов. В некоторых случаях этот момент затягивается, иногда нет. Пока лишь некоторые мои идеи воплощаются игроками на поле. Мы стараемся действовать в прессинге, но это срабатывает правильно не каждый раз.

Мы стремимся контролировать игру, но, опять же, получается это далеко не всегда. Думаю, нам предстоит долгая работа", – приводит слова Сарри официальный сайт "Челси".

Напомним, что этот поединок стал первым официальным матче для "Челси" под руководством Сарри.

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