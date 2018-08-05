Тренер "Челси" сделал важное заявление после поражения от "Манчестер Сити"

Теги челсиманчестер ситимаурицио сарри

Тренер "Челси" сделал важное заявление после поражения от "Манчестер Сити"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри оценил поражение своей команды от "Манчестер Сити" (0:2) в матче за Суперкубок Англии.

"На сегодняшний день между "Челси" и "Манчестер Сити" существует определенная разница. В первом тайме мы выглядели неплохо, однако после перерыва команды заметно различались с точки зрения физической готовности.

Мы проводим крайне необычную предсезонную подготовку и должны еще много работать. Я прибыл в клуб три недели назад и до сих пор еще не виделся с шестью игроками, поэтому здесь возникают определенные сложности.

Все зависит от меня и от футболистов. В некоторых случаях этот момент затягивается, иногда нет. Пока лишь некоторые мои идеи воплощаются игроками на поле. Мы стараемся действовать в прессинге, но это срабатывает правильно не каждый раз.

Мы стремимся контролировать игру, но, опять же, получается это далеко не всегда. Думаю, нам предстоит долгая работа", – приводит слова Сарри официальный сайт "Челси".

Напомним, что этот поединок стал первым официальным матче для "Челси" под руководством Сарри.

Не пропустите: Дубль Агуэро приносит "Манчестер Сити" победу над "Челси" в Суперкубке Англии. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов