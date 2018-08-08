Тренер "Челси" высказался о ситуации с Куртуа

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Тренер "Челси" высказался о ситуации с Куртуа
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал информацию о возможном уходе вратаря Тибо Куртуа и трансфере голкипера "Атлетика" Кепы Аррисабалаги.

"Сейчас я ничего не знаю о ситуации с Куртуа. Сначала я хочу обсудить это с руководством клуба, а затем мы примем решение.

Раз я ничего не знаю о Куртуа, то, конечно же, я не знаю ничего и о Кепе. Я видел его год назад. Мне он показался хорошим голкипером. Очень молодым, но очень, очень хорошим", – приводит слова Сарри официальный твиттер "Челси".

Ранее сообщалось, что Куртуа не прибыл в расположение "Челси", так как добивает своей продажи в "Реал". Чтобы заменить бельгийца "Челси" готов потратить 80 миллионов евро на Кепу.

Не пропустите: "Челси" поднял цену на Куртуа. | http://soccernews.ru

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