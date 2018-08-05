Тренер "Челси" высказался о возможном уходе Куртуа

Теги тибо куртуареал мадридмаурицио сарричелси

Тренер "Челси" высказался о возможном уходе Куртуа
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что он собирает лично поговорить с вратарем команды Тибо Куртуа, хочет перейти в "Реал".

"Мне все равно, что говорит агент Тибо о "Реале". Я хочу лично услышать мнение Куртуа. Если он скажет, что хочет перейти в "Реал", то мы это обсудим. Мне в "Челси" нужны игроки, которые будут максимально мотивированы", - приводит слова Сарри Sky Sports. 

Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за 26-летнего Куртуа 35 миллионов евро, но "Челси" пока не дал добро на трансфер.

Стоит отметить, что Куртуа не вышел на поле в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" (0:2).

Не пропустите: "Челси" готов обновить свой трансферный рекорд. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов