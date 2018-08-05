Тренер "Челси" высказался о возможном уходе Куртуа



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что он собирает лично поговорить с вратарем команды Тибо Куртуа, хочет перейти в "Реал".

"Мне все равно, что говорит агент Тибо о "Реале". Я хочу лично услышать мнение Куртуа. Если он скажет, что хочет перейти в "Реал", то мы это обсудим. Мне в "Челси" нужны игроки, которые будут максимально мотивированы", - приводит слова Сарри Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за 26-летнего Куртуа 35 миллионов евро, но "Челси" пока не дал добро на трансфер.

Стоит отметить, что Куртуа не вышел на поле в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" (0:2).

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