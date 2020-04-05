Тренер "Челси" жестоко подшутил над сыном, который попросил прическу как у Роналду

Тренер лондонского "Челси" Джоди Моррис довольно жестко подшутил над своим сыном, который попросил сделать ему прическу, как у нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Впрочем, Моррис подстриг сына по образу бразильского нападающего Роналдо, который играл с необычной прической на чемпионате мира 2002 года.

"Существует только один Роналдо", - сказал Моррис сыну.

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