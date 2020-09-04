Тренер Чернышов прокомментировал новость о том, что Месси остается в "Барселоне"

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Тренер Чернышов прокомментировал новость о том, что Месси остается в "Барселоне"

Российский тренер Андрей Чернышов высказался по поводу новости о том, что форвард Лионель Месси останется в "Барселоне".

Ранее аргентинец сообщил, что в следующем сезоне продолжит выступать в клубе. 

"Я думал, что так и произойдет - Месси останется. Когда начинается такая шумиха, то больше похоже на выстрелы из пушки по воробьям. Думаю, что это хорошее и правильное решение для игрока и клуба", - цитирует Чернышова Sport24.

33-летний форвард является воспитанником "Барсы", он сыграл 731 матч, забил 634 гола и сделал 285 ассистов.

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