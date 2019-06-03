Тренер "Чертаново": "Матч против сборной России ребята запомнят навсегда"

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Тренер "Чертаново": "Матч против сборной России ребята запомнят навсегда"

Тренер "Чертаново" Игорь Осинькин после поражения своей команды в матче со сборной Россией (0:6) рассказал, что думает о встрече. Об этом информирует Sport24.

"Сегодня был не оптимальный состав, но мы поговорили с ребятами и решили, что должны играть в футбол. Мы не закрылись, могли бы лучше удерживать счет и сыграть в одного форварда. Мы пытаемся развивать футболистов, без атаки это делать невозможно. Это матч, который ребята будут вспоминать всю жизнь", - сказал Осинькин.

Напомним, что 8 июня национальная команда проведет матч с Сан-Марино, а 11-го с Кипром. Встречи пройдут в рамках 2 и 3 тура квалификационного раунда.

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