Тренер "Цинцинати" уволился из-за того, что подпел песне, где было слово "нигер"
Главный тренер "Цинциннати" Рон Янс покинул клуб из-за скандала. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Конфликт возник из-за того, что специалист в раздевалке произнес слово "нигер" в присутствии футболистов. В свое оправдание Янс заявил, что просто подпевал песне, в которой содержалось это слово.
После этого инцидента тренера стали подозревать в расизме, из-за чего ему пришлось покинуть свой пост.
"Расовое и культурное разнообразие является важной частью того, что делает футбол такой особенной игрой, и мы придаем первостепенное значение уважению каждого человека, играющего в футбол", - заявил президент клуба Джефф Бердинг.
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