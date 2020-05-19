Тренер ЦСКА Гончаренко вернулся в Россию

Теги цска москвавиктор гончаренко

Тренер ЦСКА Гончаренко вернулся в Россию

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко готов вернуться к исполнению своих обязанностей.

Сообщается, что 42-летний специалист в понедельник прилетел в Россию из Беларуси, где он находился с марта.

Напомним, что с 17 мая российские власти разрешили въезд в страну иностранных спортсменов и тренеров.

Возобновление РПЛ запланировано на 21 июня, но окончательное решение о рестарте чемпионата будет принято позднее государственными структурами.

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