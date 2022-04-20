Тренер ЦСКА назвал причину поражения от "Спартака" в Кубке России

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка России со "Спартаком" (0:1).

"Мы совершали много простых ошибок в несложных ситуациях. «Спартак» прессинговал, играл высоко, потратил много сил. Но мы ошибались в простых передачах, где-то принимали неправильные решения, торопились.

Во втором тайме нам пришлось раскрыться, проходило много быстрых атак, но это элемент риска. Такое было неизбежно. А Игорь Акинфеев сыграл просто великолепно", – приводятся слова Березуцкого на официальном сайте "армейцев".

Напомним, что победу "Спартаку" принес полузащитник Зелимхан Бакаев, который в середине первого тайма реализовал пенальти.

Не пропустите: Определились все полуфиналисты Кубка России. | http://soccernews.ru