Тренер ЦСКА объявил о своем уходе из клуба



Тренер ЦСКА и сборной России по физподготовке Паулино Гранеро принял решение покинуть оба поста.

"Я горд тем, что показали игроки сборной России на ЧМ-2018. Это просто мечта, дойти туда, куда мы добрались.

Я решил попробовать что-то новое после восьми великолепных лет в ЦСКА", - приводит слова Гранеро Cope.

Стоит отметить, что этим летом ЦСКА лишился защитников Сергея Игнашевича, Алексея и Василия Березуцких, полузащитников Георгия Миланова, Бибраса Натхо и Понтуса Вернблума. Также истек срок аренды нападающего Ахмеда Мусы и он вернулся в "Лестер".

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