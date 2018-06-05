Тренер ЦСКА оценил свои шансы возглавить сборную России
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал информацию о том, что его кандидатуру предлагают на пост наставника сборной России.
"Призывы назначить меня главным тренером сборной России? Ничего об этом не думаю. Мне поступали звонки от представителей различных сборных. Есть чёткое понимание: сегодня мне нравится каждодневная работа", - приводят слова Гончаренко белорусские СМИ.
Напомним, что сборная России на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13