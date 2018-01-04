Тренер ЦСКА Рахимич перешел в работу в сборную Боснии



Один из наставников ЦСКА Элвир Рахимич вошел в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины, сообщает сайт футбольного союза Боснии.

Специалист будет помогать главному тренеру Роберту Просинечки.

Напомним, что 41-летний Рахимич работал в тренерском штабе ЦСКА, а с 2015 года – в юношеской школе армейцев.

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