Тренер ЦСКА Рахимич перешел в работу в сборную Боснии

Теги цска москваэлвир рахимичбосния и герцеговина

Тренер ЦСКА Рахимич перешел в работу в сборную Боснии
Один из наставников ЦСКА Элвир Рахимич вошел в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины, сообщает сайт футбольного союза Боснии.

Специалист будет помогать главному тренеру Роберту Просинечки.

Напомним, что 41-летний Рахимич работал в тренерском штабе ЦСКА, а с 2015 года – в юношеской школе армейцев.

Не пропустите: ЦСКА намерен вернуть Мусу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов