Тренер ЦСКА сделал заявление после матча с "Крыльями Советов"



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:0).

"Игра вначале была немного зажата, но потом "Крылья" начали давить. У нас должны быть более нестандартные действия на поле. Мы ожидали такой игры.

Мы приобретаем опыт, у нас появляются определенные взаимодействия, которые нужны. Нельзя не отметить уровень старания и желания молодых игроков. А трансферное окно еще открыто, все может быть. Что касается игры Чалова, шажочки маленькие в своем развитии он все-таки делает – во взаимодействии с защитой, полузащитой", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Стоит отметить, что этим летом ЦСКА покинули восемь игроков основного состава.

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