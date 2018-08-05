Тренер ЦСКА высказался о поражении от "Ростова"

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Тренер ЦСКА высказался о поражении от "Ростова"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от "Ростова" (0:1) в матче 2-го тура чемпионата России.

"Нам надо улучшать организацию игры. Хромает начало и развитие атаки. У нас новая команда, пока мы не нащупали связи - это вопрос времени. ЦСКА необходимо обрести баланс. Замены? Пока готовность у Ахметова и Эрнандеса не та, которая нам нужна: они играли эпизодами, а хотелось бы, чтобы их хватало хотя бы на 60 минут", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Таким образом, в первых двух турах Премьер-лиги ЦСКА набрал одно очко и не забил ни одного мяча.

Не пропустите: Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову". | http://soccernews.ru

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