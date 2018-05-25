Тренер Дании: "Может с нами Погба покрасит волосы в красно-белый"

Наставник сборной Дании Оге Харейде высказался о французском хавбеке Поле Погба.

Погба? Против "Манчестер Сити" он играл с волосами, перекрашенными в сине-белый цвет, может, с нами он покрасит волосы в красно-белый? Боже мой, он думает только о своей прическе?" - приводит слова Харейде Telegraph.

Напомним, что сборные Дании и Франции сыграют между собой на групповой стадии ЧМ-2018.

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