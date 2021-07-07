Тренер Дании: "У Англии нет никаких слабых мест"

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Тренер Дании: "У Англии нет никаких слабых мест"Фото: сайт УЕФА

Наставник сборной Дании Каспер Юлманд высказался о предстоящем полуфинале Евро-2020 против Англии.

"Мы не намерены просто так отдавать инициативу и изменять себе. Постараемся играть как можно активнее и показывать интересный футбол. При этом прекрасно понимаем, что англичане будут делать то же самое. Они подойдут к игре с таким же настроем. Так что это будет борьба за инициативу, борьба за то, чтобы быть на шаг впереди соперника.

У Англии нет никаких слабых мест. Все будет решаться в мелочах, мы должны сыграть на своих козырях. Они не пропустили за семь игр ни одного гола, это очень сильная команда. Слабых мест у нее нет, однако мы попытаемся найти способ обыграть англичан", - приводит слова Юлманда сайт УЕФА.

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