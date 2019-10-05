Тренер "Динамо" Хохлов подал в отставку

Наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов покидает свой пост, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник, близкий к столичному клубу.

После поражения от "Оренбурга" 43-летний специалист подал в отставку и руководство "бело-голубых" приняло её.

После 12 сыгранных матчей "Динамо" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 10 очков.

Хохлов возглавлял команду с октября 2017 года. Под его руководством москвичи финишировали на восьмом и 12-м месте в российском чемпионате.

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