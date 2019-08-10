Тренер "Динамо" Хохлов заявил, что команда нуждается в доукомплектовании. Клуб уже подписал 10 новичков

Наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов намекнул, что клуб еще не закончил работу на трансферном рынке.

"Команда еще недоукомплектована, необходимо еще закрыть несколько позиций. И после этого мы начнем строить игру", - заявил Хохлов.

Напомним, что этим летом "Динамо" подписало 10 новичков: Себастьяна Шиманьски, Заурбека Плиева, Ивана Ордеца, Сергея Паршивлюка, Рамиля Шейдаева, Клинтона Н'Жи, Игоря Калинина, Шарля Каборе, Максимилиана Филиппа и Романа Нойштедтера.

Ранее в 5-м туре РПЛ "Динамо" на своем стадионе уступило "Зениту".

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