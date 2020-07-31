Тренер "Динамо" Новиков озвучил трансферные планы клуба

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Тренер "Динамо" Новиков озвучил трансферные планы клуба

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков рассказал, какие позиции клуб собирается усилить этим летом.

"У нас задача - усилить середину поля, она будет усилена однозначно, поэтому болельщикам переживать не надо. Три новичка будут точно. Может быть, кого-то ещё одного приобретём, если получится договориться. Но я думаю, три, максимум четыре новичка нас пополнят", - сказал Новиков.

Ранее сообщалось, что переход хавбека "Уфы" Даниила Фомина в "Динамо" - это практически решённый вопрос. Также свои услуги столичному клубу предлагал полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков.

"Бело-голубые" финишировали в РПЛ на шестом месте и сыграют в квалификации Лиги Европы.

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