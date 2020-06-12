Тренер "Динамо" Новиков получил лицензию Pro

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Тренер "Динамо" Новиков получил лицензию Pro

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков теперь обладает тренерской лицензией категории Pro.

Сообщается, что сегодня 39-летний специалист успешно сдал соответствующий экзамен.

Напомним, что Новиков возглавил "Динамо" в октябре 2019 года, сменив Дмитрия Хохлова.

Под руководством нового тренера "бело-голубые" одержали 6 побед в 10 матчах и теперь занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Хохлов рассказал, что Карреру настойчиво предлагали на его место в "Динамо". | http://soccernews.ru
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