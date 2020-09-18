Тренер "Динамо" Новиков прокомментировал вылет из Лиги Европы

Наставник "Динамо" Кирилл Новиков дал комментарии после вылета из Лиги Европы от "Локомотива" Тбилиси (1:2).

"Большую часть матча преимущество было на нашей стороне. Соперник использовал свои сильные стороны: компактную игру в защите и быстрые контратаки. Они выжали максимум. Мы свои моменты не реализовали. Кроме того, безобразно сыграли в защите, поэтому проиграли.

Никакой недооценки не было. Мы серьезно отнеслись к "Локомотиву". Это хорошая команда, которая, как я уже говорил, отлично переходит от обороны к атаке. О недооценке говорить не стоит. Разумеется, мы приезжали за победой. Однако не смогли использовать свои шансы и допустили много ошибок в обороне.

Что сказал игрокам в раздевалке? Что говорится в раздевалке, то там должно и оставаться", - заявил Новиков.

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