Тренер "Динамо" Новиков рассказал о трансферных планах клуба

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков выразил надежду, что клубу удастся подписать ещё несколько игроков этим летом.

"Работа ведётся, не так легко это сделать. Переговоры есть с теми ребятами, которые нам нужны. Но не всё зависит от футбольного клуба "Динамо" и наших руководителей. Есть игроки, которых не хотят отпускать клубы. Есть ещё определённые моменты, которые мешают трансферам. Мы надеемся, что усиление ещё будет. Но это произойдёт не в ближайшие две недели. Пока переговоры складываются тяжело. Но хочется верить, что одну-две позиции сможем укрепить. Тем более нам стартовать в Лиге Европы. График предстоит тяжёлый", - казал Новиков.

"Динамо" уже потратило 14 миллионов евро на полузащитников Николу Моро и Даниила Фомина, а также выкуп арендованного Сильвестра Игбоуна.

В новом сезоне "бело-голубые" набрали 7 очков в трёх турах и идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

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