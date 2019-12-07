Тренер "Динамо" Новиков сделал заявление о своём будущем в клубе

Теги динамо москвадмитрий хохлов

Тренер "Динамо" Новиков сделал заявление о своём будущем в клубе

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков не исключил, что во время зимнего перерыва ему придётся покинуть занимаемый пост.

"Вопрос в том, продолжу ли я работать с командой. Это станет известно на следующей неделе", - сказал 38-летний специалист.

Новиков возглавил "бело-голубых" 8 октября, сменив у руля команда Дмитрия Хохлова.

С тех пор "Динамо" провело 7 матчей в РПЛ, одержав 4 победы, дважды сыграв вничью и накануне потерпев первое при новом тренере поражение.

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