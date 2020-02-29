Тренер "Динамо" объяснил отсутствие Комличенко в стартовом составе на матч со "Спартаком"
Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков назвал причину непопадания форварда Николая Комличенко в стартовый состав на матч 20-го тура РПЛ против "Спартака".
"Это связано с сильными и слабыми сторонами игроков "Спартака", - сказал Новиков.
Напомним, что столичное дерби началось в 16:30 по московскому времени.
"Бело-голубые" купили Комличенко 25 января у "Млады Болеслав" за 3,5 миллиона евро. Контракт нападающего с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.
Не пропустите: "Динамо" и "Спартак" выбрали игровую форму на сегодняшнее дерби. | http://soccernews.ru
главное
-
Опубликована символическая сборная недели в Лиге Европы
-
Серия А объявила о переносе из-за коронавируса пяти игр 26-го тура, в том числе "Ювентус" - "Интер"
-
"Зенит" испытывает колоссальные проблемы с атакой перед матчем с "Локомотивом"
-
Аллегри близок к возвращению в "Ювентус"
-
"Челси" готов летом продать 8 игроков
Лента новостей
-
УЕФА назвал лучшего футболиста недели в Лиге Европы
-
"Кристал Пэлас" переиграл "Брайтон" в матче АПЛ
-
"Эйбар" разгромил "Леванте" в 26-м туре Примеры
-
Тренер "Динамо" объяснил отсутствие Комличенко в стартовом составе на матч со "Спартаком"
-
"Урал" прервал серию поражений в гостевых матчах с ЦСКА, длившуюся более 23 лет
-
"Барселона" огласила заявку на матч с "Реалом"
-
ЦСКА дома едва не проиграл "Уралу" в 20-м туре РПЛ
-
Тедеско отреагировал на слухи о переговорах с "Гертой"
-
Опубликована символическая сборная недели в Лиге Европы
-
Роналду рассказал о настрое "Ювентуса" после поражения от "Лиона"
-
2
Де Брюйне оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч"
-
1
"Челси" снова потерял Абрахама
-
2
Серия А объявила о переносе из-за коронавируса пяти игр 26-го тура, в том числе "Ювентус" - "Интер"
-
Три игрока "Ливерпуля" пропустят матч с "Уотфордом" из-за травм
-
"Динамо" и "Спартак" выбрали игровую форму на сегодняшнее дерби
-
Овчинников - и.о. главного тренера ЦСКА на матч с "Уралом"
-
"Это непатриотично": Иванов раскритиковал "Уральские авиалинии" за спонсорский контракт со "Спартаком"
-
Ван Бастен: "Ибрагимович провоцировал меня, когда я вернулся в "Аякс"
-
Ерохин прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ
-
3
Суарес рассказал о конфликте с Абидалем
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|ЦСКА Москва
|20
|35
|3
|Краснодар
|19
|35
|4
|Ростов
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Урал
|20
|25
|7
|Арсенал Тула
|19
|25
|8
|Уфа
|19
|25
|9
|Динамо Москва
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Оренбург
|19
|20
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Крылья Советов
|20
|19
|15
|Ахмат
|19
|19
|16
|Сочи
|18
|15