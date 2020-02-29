Тренер "Динамо" объяснил отсутствие Комличенко в стартовом составе на матч со "Спартаком"

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков назвал причину непопадания форварда Николая Комличенко в стартовый состав на матч 20-го тура РПЛ против "Спартака".

"Это связано с сильными и слабыми сторонами игроков "Спартака", - сказал Новиков.

Напомним, что столичное дерби началось в 16:30 по московскому времени.

"Бело-голубые" купили Комличенко 25 января у "Млады Болеслав" за 3,5 миллиона евро. Контракт нападающего с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.

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